Jun 21, 2025 11:16 AMClock
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الجبهة الداخلية الإسرائيلية: تفعيل صفارات الإنذار في جنوب الجولان بعد تسلل مسيرة

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