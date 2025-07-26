عقد المجلس العالمي للجامعة اللبنانية الثقافية في العالم اجتماعا في جامعة سيدة اللويزة برئاسة الرئيس العالمي روجيه هاني وحضور الأمين العام للجامعة جورج أبي رعد، رئيس مجلس الأمناء ميشال الدويهي، الرئيس العالمي السابق إيلي حاكمة، نائب الأمين العام كريستيان نصر وممثلي القارات والولايات وفروع الجامعة من مختلف أنحاء العالم. كما حضر جلسة الافتتاح كل من البروفسور أنطونيو أبو كسم والأب لويس الفرخ.

ناقش المجتمعون قضايا تهم الانتشار اللبناني، وبعد التداول، صدر عن المجلس العالمي التوصيات التالية:

1. التمسك بحق المغتربين باستعادة الجنسية اللبنانية باعتبارها حقاً طبيعياً لا يجوز تقييده بمهل زمنية، والمطالبة بإلغاء المهلة المعطاة لاستعادة الجنسية كي يتمكن أي لبناني في الانتشار من الحصول عليها في أي وقت، صوناً لهويته الوطنية.

2. رفض القانون الانتخابي المجحف بحق المغتربين، والمطالبة بتعديل المواد التي تحصر تمثيلهم بستة نواب فقط (المادة 112 ومندرجاتها)، والتأكيد على حق المغتربين في انتخاب كامل أعضاء مجلس النواب الـ128 نائباً وفق قيدهم الأصلي في لبنان.

3. المطالبة بإدخال تحسينات على المواد المتعلقة بإقتراع المغتربين ولا سيما:

- خفض عدد المقترعين المطلوبين في كل قلم اقتراع في الخارج لتسهيل العملية الانتخابية، ومنح فترة لا تقل عن ستة أشهر للتسجيل المسبق على اللوائح الانتخابية، ضماناً لمشاركة أوسع للانتشار.

- ذكر أسماء المرشحين على اللوائح المرسلة الى أقلام الانتشار بالأجنبية الى جانب الاسم بالعربي تسهيلا لقراءتها عند الاقتراع من قبل الأجيال التي لم يتثنى لها تعلم قراءة اللغة العربية.

4. التأكيد على ضرورة إعادة الأموال المحجوزة في المصارف اللبنانية إلى أصحابها، من مقيمين ومغتربين على حد سواء، التزاماً بالعدالة واحتراماً للحقوق المشروعة للمودعين الذين يشكلون ركناً أساسياً في دعم الاقتصاد الوطني.

5. التعبير عن دعم الرئيس المنتخب والحكومة اللبنانية جمعاء في جهودهم لإعادة بناء مؤسسات الدولة، وتحقيق الإصلاحات المطلوبة، وصون سيادة لبنان واستقراره، بما ينعكس إيجاباً على اللبنانيين في الداخل والخارج.

6. التأكيد على ضرورة تنفيذ قرارات مجلس الأمن الدولي ذات الصلة، ونزع السلاح غير الشرعي من يد كل المنظمات والفصائل المسلحة الفلسطينية وغير الفلسطينية، وحصر السلاح بيد الجيش اللبناني والقوى الأمنية الشرعية حصراً.

7. المطالبة بـ استكمال ترسيم وحماية الحدود اللبنانية من الشمال إلى الجنوب، والعمل على تحرير وإخلاء المناطق اللبنانية المحتلة في الجنوب من قبل العدو الإسرائيلي، حتى لا تكون هناك أي ذريعة لأي طرف داخلي للاحتفاظ بسلاحه خارج إطار الدولة، وبما يعزز سيادة لبنان الكاملة على أرضه وحدوده.

8. رفع الصوت عالياً إزاء هموم اللبنانيين في الخارج والداخل على حد سواء، خاصة في ظل الأزمة الاقتصادية والاجتماعية التي يعيشها الوطن، والتشديد على أن الاغتراب يشكل رافعة أساسية لدعم لبنان وإعادة نهوضه.

وجددت الجامعة نداءها الى المغتربين ب"الاستفادة من رحلاتكم المقبلة إلى لبنان للحصول على بطاقة الهوية أو جواز سفر كي يتمكنوا من الاقتراع من الخارج في الانتخابات النيابية اللبنانية للعام 2026".

وختم المجتمعون بالتأكيد على استعداد الجامعة "للتعاون الكامل مع رئيس الجمهورية والحكومة اللبنانية، وكل المؤسسات المعنية، لتطبيق هذه التوصيات وحماية حقوق اللبنانيين المقيمين والمغتربين على حد سواء"، معتبرين أن "قوة الانتشار اللبناني هي ضمانة أساسية لوحدة لبنان ومستقبله".