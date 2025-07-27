نعى رئيس الجامعة اللبنانية الثقافية في العالم، روجيه هاني الفنان زياد الرحباني قائلا:

"بإسم الجامعة اللبنانية الثقافية في العالم، نتقدّم بأحرّ التعازي إلى عائلة الفنان الراحل الكبير زياد رحباني، وإلى الشعب اللبناني في الوطن والمهجر. برحيله، يفقد لبنان والعالم العربي صوتًا حرًّا وإبداعًا استثنائيًا عبّر بصدق عن هموم الناس وأحلامهم، ووصل بفنه الملتزم إلى قلوب اللبنانيين في الداخل والاغتراب، فكان رمزًا حيًّا للثقافة اللبنانية وجسرًا بين الوطن وأبنائه المنتشرين. نسأل الله أن يتغمّده برحمته الواسعة ويلهم عائلته ومحبيه الصبر والسلوان.