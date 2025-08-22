المركزية - تستنكر الجامعة اللبنانية الثقافية في العالم أي تهجّم يطال البطريرك الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي، بما يمثّله من مرجعية روحية ووطنية جامعة حملت على الدوام هموم لبنان واللبنانيين في الوطن والانتشار.

إن الجامعة إذ ترفض المسّ بالمقامات الروحية كافة، تؤكد أن مثل هذه الممارسات لا تؤدي إلا إلى تعميق الانقسامات في وقت يحتاج فيه لبنان إلى رصّ الصفوف وتعزيز الوحدة الوطنية.

وتجدّد الجامعة تمسكها بالعيش المشترك، وباحترام المرجعيات الروحية والوطنية، وتدعو أبناء الجالية اللبنانية في العالم إلى التمسك بقيم الحوار والانفتاح والعمل معًا من أجل حماية لبنان، أرضًا وشعبًا ورسالة.