عزى الأمين العام العالمي للجامعة اللبنانية الثقافية في العالم جورج أبي رعد في بيان، باسم الجامعة رئيسا وأعضاء، وباسم الانتشار اللبناني، "قيادة الجيش اللبناني وأهالي الشهداء الأبطال الذين ارتقوا أثناء قيامهم بواجبهم الوطني في الجنوب، في إطار تنفيذ القرار 1701 وحصر السلاح في يد الدولة اللبنانية".

وقال: "هزنا بعمق خبر استشهاد 6 من جنود الجيش اللبناني وجرح آخرين نتيجة انفجار ذخائر تابعة لمخزن سلاح لحزب الله، تبين لاحقا أنها كانت مفخخة عن سابق تصور وتصميم، في عمل إجرامي جبان استهدف أبناء المؤسسة العسكرية الذين يحمون الوطن بدمائهم الزكية".

وإذ استنكر بـ"أشد العبارات هذا الاعتداء الغادر على الجيش اللبناني"، أكد أن "المساس بالمؤسسة العسكرية هو مساس بكل لبنان وسيادته"، مطالبا بـ"تحقيق فوري وشفاف وبمحاسبة كل المسؤولين عن هذا العمل الإجرامي أمام القضاء اللبناني والدولي، صونا للعدالة وحق الشهداء".

وختم: "يبقى الجيش اللبناني رمز وحدة الوطن وحامي سيادته، ونقف اليوم صفا واحدا خلفه، داعين جميع اللبنانيين في الداخل والانتشار إلى دعم هذه المؤسسة الوطنية الجامعة في وجه كل من يحاول النيل منها أو من دورها، الرحمة للشهداء، الشفاء للجرحى، والنصر للبنان".