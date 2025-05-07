المركزية - إفتتحت الجامعة الأنطونية مركز Upscale Hub في حرم الجامعة الرئيس في الحدت_بعبدا، وحضر حفل الإفتتاح الى رئيس الرهبانية الأنطونية قدس الأباتي جوزيف بو رعد، وزير تكنولوجيا المعلومات والذكاء الإصطناعي كمال شحادة، رئيس الجامعة الاب ميشال السغبيني، مقرر لجنة تكنولوجيا المعلومات النيابية النائب الياس حنكش، النائب سعيد أسمر، النائب ميشال موسى ممثلا بالدكتور الياس جبور والوزراء السابقون فادي عبود ودميانوس قطار، إضافة الى مدراء عامين ومعنيين في الحقل التكنولوجي والذكاء الإصطناعي، وقدامى الجامعة.

"Upscale Hub: "Upscale Hub"، هي شركة ناشئة ديناميكية ومبتكرة منبثقة عن الجامعة الأنطونية، التي تهدف من خلالها إلى تقديم حلول تكنولوجية مصممة خصيصا لتلبية الاحتياجات الفريدة للعملاء والحفاظ على بقاء طلابنا وادمغتنا في لبنان.

وفي التفاصيل، هي عبارة عن جسر بين الحقل الأكاديمي وسوق العمل، وتمثّل مساحة حقيقية للتعلم التطبيقي، حيث يكتسب الطلاب خبرة عملية مباشرة، تحت إشراف نخبة من الأساتذة والخبراء الذين يرافقونهم بخبراتهم الأكاديمية والمهنية، ويفتحون لهم آفاق التعاون مع شركاء محليين وعالميين.

هذا وتساهم في تطوير حلول وخدمات رقمية تخدم القطاعات الخاصة والعامة معا. الى ذلك تفتح هذه المنصة الجديدة مجالا مبتكرا للتعاون بين الحقل الأكاديمي وسوق العمل، وتشكل نموذجا يقتدى به في ربط المعرفة العلمية بحاجات السوق.

ومن خلال هذا المشروع سيتم تطوير حلول وخدمات رقمية مفيدة في مجالات حيوية مثل تطوير التطبيقات، وإنترنت الأشياء والذكاء الاصطناعي، وغيرها من التقنيات الحديثة التي أصبحت عصبا أساسيا للتقدم.

الأب السغبيني: وفي كلمته أشار الأب السغبيني الى أن الجامعة الأنطونية شاءت أن تولي طلابها كل الإهتمام، والدعوة لعدم هجرة العقول، من خلال تغذية الإبداع وتوسيع الآفاق ومد الجسور بين الحلم والواقع، ووفقا لرسالتها وقيمها، أنشأت الجامعة الأنطونية بالشراكة والتعاون مع اثنين من طلابها القدامى، د. يوسف بو عيسى ود. جاد نصار، مركز Upscale Hub.

إن هذا المشروع الرائد يتوافق وأهداف الجامعة الأنطونية ويجيب مباشرة على أولى أولوياتها وهي توفير الإمكانيات العلمية اللازمة للطلاب والأساتذة، وتأمين فرص عمل في لبنان تليق بأتعابهم، عبر السعي اليومي لردم الهوة بين التعليم النظري الأكاديمي وبين الصناعة الهندسية العملية المبتكرة.

شحادة: أكد الوزير شحادة أن أهداف انشاء الوزارة إدخال كل التقنيات وليس فقط الذكاء الإصطناعي انما ادخال التكنولوجيا العميقة وغيرها الى كل الخدمات التي سوف تقدّم للمواطن، وهذه من أولوياتنا التي لن تتحقق إلا بالتشارك ولا سيما من خلال التشريع. وتحدث شحادة عن مشاريع عدة تعمل الوزارة على اقرارها ولا سيما مشروع حماية الداتا والمعلومات الخاصة، التي تحمي الخصوصية وتعطي للبنان الحماية وتسمح للشركات الأوروبية والأميركية للعمل مع شركات لبنانية، وتمنى على مجلس النواب اعطاءه اولوية واقراره.

واثنى الوزير شحادة على خطوة الجامعة الأنطونية في مجال التكنولوجيا وأهمية هذه المشاريع وقال: علينا ان نعود لدورنا في الإبتكار والتصنيع، بدل ان نصدّر الشباب الى الخارج، يجب اعطاء وفتح مجالات وفرص عمل للشباب في لبنان.

حنكش: أكد النائب الياس حنكش أن العمل التشريعي اليوم يواكب التطور والشركات الناشئة، مشيرا الى ان مجلس النواب يقوم في تنظيم هذا القطاع.

وقال: يجب أن نستفيد من طاقات الشباب والمبادرة الشبابية في لبنان في التكنولوجيا، إذ أن لدينا أفضل الجامعات والمدارس والطاقات.

عبود: اكد الوزير السابق فادي عبود اهمية هذا المشروع التي تعمل الجامعة الأنطونية على تحقيقه من خلال هذه الشركة، ورأى أن اطلاق مثل هذه الشركات له أهمية كبيرة جدا سيكون لها انعكاس كبير على الطلاب اللبنانيين. وقال: إن لم ننتقل الى عصر التكنولوجيا لن يصبح لدينا صناعات تنافسية في السوق، وان "هايتاك " هي الامل الوحيد لدينا ليصبح عندنا صناعات تنافسية. مؤكدًا على اهمية الهايتاك في صناعاتنا.

نصار: الشريك المؤسس لشركة Upscale Hub جاد نصار أكد ان هذا المشروع بمثابة مبادرة خارجة من قلب الجامعة الأنطونية، وتفتح أبوابا جدية للشباب ليبقوا، يبدعوا، ويصنعوا فرقًا. لافتًا الى ان الإبتكار وبناء المجتمع لا يبنى بالجهد الفردي إنما بالشراكة.