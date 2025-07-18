المركزية - زار وفد من الجالية اللبنانية السفارة اللبنانية في كانبيرا - اوستراليا، وسلّم السفير ميلاد رعد عريضة موقعة من اكثر من ١١ الف مغترب يطالبون فيها بالغاء المادة ١١٢ التي تعطي الاغتراب ٦ نواب فقط، وأعلنت الجالية في بيان "انها غير عادلة"، مطالبة بـ"اعتماد قانون ال ١٢٨ نائباً حيث ينتخب كل مغترب في دائرته في لبنان أسوة بالمقيمين".

وقد ضم الوفد النائب الأبرشي الماروني العام المونسنيور مارسلينو يوسف، رؤساء وممثلي الاحزاب اللبنانية: عن "القوات" منسق أوستراليا طوني عبيد ورئيس مركز ملبورن ايليا ملحم ورئيسة مركز كانبرا وداد رحمة ونائب رئيس مركز سدني بيار مبارك ورئيس جهاز الانتخابات في منسقية استراليا جهاد داغر، عن الكتائب لودي أيوب منسقة اوستراليا وجورج هيكل رئيس مكتب سدني، عن حركة "الاستقلال" منسق نيوساوث ويلز سعيد دويهي، عن "اليسار الديموقراطي" صائب ابو شقرا، عن المكتب الاغترابي للحزب التقدمي الاشتراكي و"الوطنيون الاحرار" جمال ريفي ، عن الرابطة المارونية نائب الرئيس (ليشع الشدياق)، عن التجمع المسيحي الاوسترالي اللبناني (جوزيف حداد وأنطوان القزي)، عن الجامعة الثقافية في العالم (جورج سلوم)، عن الرابطة الدرزية (ملحم حلاوي) وعن جمعية ابناء عكار (خالد الكردي) وعلي ديب.

من جهته، رأى رعد أن "مطلب تمكين المغتربين من المشاركة في الانتخابات النيابية من خلال الإقتراع في الخارج هو مطلب قديم، وتمّ تحقيقه حتى الآن مرتين في انتخابات 2018 و2022."، وقال: "ان عدد المسجلين للإقتراع في المرة الأولى كان متواضعا قياسا على المطالبة المزمنة بهذا الحق، لكنه ازداد في المرة الثانية، ويأمل أن يرتفع أكثر في الانتخابات المقبلة"، لافتا الى ان "تصويت المغتربين كان له تأثير في نتائج الانتخابات".

وختم: "أدعو دائماً إلى المحافظة على الإيجابية، والنظر إلى موضوع تصويت غير المقيمين في الانتخابات كمسار تراكمي، وأنا سأقوم بإحالة عريضتكم إلى وزارة الخارجية والمغتربين".

