نعى المدير العام لوزارة الثقافة الدكتور علي الصمد الفنان التشكيلي محمد عزيزة، وقال في بيان له :" هو ذاك الفارس الذي تأبّط ريشته رمحاً في ميادين الجمال، فكلما واجه لوحته خضعت له مفعمة بتعبير انفعالي صارخ ناطقةً بلغة نور الشرق وزهوته السرمدية.

هو ذاك الأب الحنون والحازم في آن مع طلبته حين أدّى رسالة التعليم ومؤسساً لمعهد الفنون الجميلة في الجامعة اللبنانية.

وأضاف الصمد :"محمد عزيزة الذي تمسّك بالتراث على طريقته، حيث رسم الوجوه بكافة أحوالها الظاهرة والباطنة، والمنظر المديني، والمشهدية البحرية والورود والمرأة وكان نصير الشعب المقهور في الأزمات والحروب في هذا الشرق الحزين...

وختم بالقول :"محمد عزيزة أحد أعمدة "مجموعة العشرة"، تلك الحالة الفنية الفريدة في طرابلس والشمال وعنصر دائم الحضور في جمعية الفنانين التشكيليين ووجه مشرق للبنان في محافل ومعارض ومقتنيات وصروح محلية وعالمية عريقة.

الرحمة لروحه وتعازينا الحرة لعائلته".