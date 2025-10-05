استنكر التيار الوطني الحر ما حصل في غابة أرز الرب منذ أيام، معتبراً أنّه يشكّل "جريمة وطنية وبيئية مكرّرة".

وقال التيار في بيان: "ما حصل في غابة أرز الرب منذ أيام يشكّل جريمة وطنية وبيئية مكرّرة، واعتداءً فاضحاً على رمزية لبنان وتراثه الوطني والبيئي، كما أنه يحمّل جميع المعنيين مسؤوليات كبرى وجسيمة. إنّ قطع الأشجار الموثّق بالصورة وبمحاضر التحقيق، والعمل على بيعها، يمثّلان انتهاكاً واضحاً وصارخاً للقوانين".

وطالب البيان القضاء وإدارات الدولة بـ"التحرك الفوري لكشف جريمة قطع شجر الأرز ونهبه، وتحديد مسؤولية من خطط لقطع الأشجار وبيعها ونقلها وشرائها، واتخاذ الإجراءات القضائية المناسبة بحق المتورطين".

وختم التيار بيانه مؤكداً أنّ "الأرز رمزٌ للبنان وخلوده وقدسيّته، والحفاظ عليه بما يمثله مسؤولية وطنية تقع على عاتق الجميع".