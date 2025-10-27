المركزية - دان التيار الوطني الحر "بشدة إطلاق النار على المواطن الشاب إليو أبو حنا على حاجز في مخيم شاتيلا ما أدى إلى مقتله وهو في ريعان شبابه، في أسوأ تعبير على تفلّت السلاح الفلسطيني في المخيمات خارج الشرعية اللبنانية".

أضاف في بيان: "إن هذا الحادث يظهر بوضوح أن ما حصل في المخيمات حول ما حكي عن "تسليم للسلاح" لم يكن سوى مسرحية هزلية ومبكية، طالما أنها لا تزال تؤدي إلى استهداف المدنيين والأمن اللبناني".

وختم: "السلطة اللبنانية مدعوة لحزم أمرها لمحاسبة من تسببوا بهذه الجريمة، وصولاً إلى التخلي عن "تمييع" القضايا الجوهرية وعن سياسة غض النظر والإستعراض الشكلي، والذهاب إلى حلول جدية في حصر السلاح الفلسطيني واللبناني في يد الدولة، حفاظاً على لبنان وسيادته واستقراره".