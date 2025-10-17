صدر عن “التيار الوطني الحر” بيان ردًا على تصريح رئيس حزب الكتائب اللبنانية، النائب سامي الجميل، الذي ذكر فيه أنّ رئيس التيار النائب جبران باسيل دعا إلى الدخول في اتفاق بين التيار والقوات قبل حصوله.

وجاء في البيان: صحيح أن الدعوة حصلت، وهو دليل على رفض التيار لأي ثنائية تختزل المسيحيين، ورفضه لأي إقصاء أو تهميش، مما يعكس توجهه الانفتاحي وغير الإلغائي.

ما هو غير صحيح ما نسبه الجميل لرئيس التيار حول رفضه التموضع في الوسط، فالتيار لم يكن يومًا جزءًا من أي اصطفاف سواء مع محور الممانعة أو محور الغرب، ولم يكن في “محور إيران”، وبالتالي لا يمكن القول إن محورنا رابح. موقف التيار واضح ومعلن: لا ربح لأي لبناني على آخر بالاعتماد على محاور خارجية. “فاقتضى التوضيح”.