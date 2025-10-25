خاض قطاع الشباب في التيار الوطني الحرّ الانتخابات الطلابية في جامعة القدّيس يوسف (USJ) ضمن كليّات الهندسة، العلوم وطب الأسنان وجاءت النتائج لافتة ومشرّفة، إذ حصل التيار وحلفاؤه على 18 مقعدا مقابل 21 للوائح المنافسة.

يهنّئ قطاع الشباب في التيار الوطني الحرّ جميع الفائزين ويتمنّى لهم التوفيق لما فيه خير الطلاب والجامعة.