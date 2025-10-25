Oct 25, 2025 5:05 PMClock
أخبار محلية
التيار الوطني الحر يحقق نجاحاً في الانتخابات الطلابية في جامعة القديس يوسف

خاض قطاع الشباب في التيار الوطني الحرّ الانتخابات الطلابية في جامعة القدّيس يوسف (USJ) ضمن كليّات الهندسة، العلوم وطب الأسنان وجاءت النتائج لافتة ومشرّفة، إذ حصل التيار وحلفاؤه على 18 مقعدا مقابل 21 للوائح المنافسة.
يهنّئ قطاع الشباب في التيار الوطني الحرّ جميع الفائزين ويتمنّى لهم التوفيق لما فيه خير الطلاب والجامعة.

