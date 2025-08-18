المركزية - في إطار الجهود والمساعي التي تبذلها وزارة الخارجية والمغتربين للتمديد للقوات الدولية العاملة في جنوب لبنان في جلسة مجلس الأمن المرتقبة نهاية الشهر الجاري، ووفق صيغة قرار التمديد التي يتمسك بها لبنان، استقبل الوزير يوسف رجّي سفير المملكة المتحدة لدى لبنان هاميش كاول الذي أكد دعم بلاده الموقف اللبناني بشأن التجديد لليونيفيل، وجدد تأييد بريطانيا قرار حصر السلاح بيد الدولة.

وفي السياق نفسه، التقى الوزير رجّي سفير باكستان سلمان أطهر الذي تشغل بلاده مقعدا غير دائم في مجلس الأمن، وأبدى دعم بلاده التمديد لليونيفيل وفق الصيغة التي يعمل لبنان على إقرارها.

كما استقبل الوزير رجّي سفير الأوروغواي كارلوس غيتو في زيارة وداعية لمناسبة إنتهاء مهامه كسفير لبلاده لدى لبنان، وكانت الزيارة مناسبة جرى خلالها استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تعزيزها.