Apr 6, 2025 8:10 PMClock
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التلفزيون العربي: 7 قتلى في قصف إسرائيلي استهدف مواطنين بشارع النخيل في حي التفاح شمال شرقي مدينة غزة

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