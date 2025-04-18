Apr 18, 2025 7:12 AMClock
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التلفزيون العربي: مطار بن غوريون من بين المواقع التي تدوي فيها صفارات الإنذار بسبب إطلاق صاروخ من اليمن

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