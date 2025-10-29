Oct 29, 2025 9:01 AMClock
أبرز الأحداث
التلفزيون العربي: غارات للجيش الإسرائيلي في محيط محور موراج جنوب خانيونس جنوبي قطاع غزة

