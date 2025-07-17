Jul 17, 2025 8:45 AMClock
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التلفزيون العربي: جرحى في قصف إسرائيلي على محيط مقبرة السلاطين شمالي قطاع غزة

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