Apr 25, 2025 3:57 PMClock
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التلفزيون العربي: جرحى في غارة إسرائيلية استهدفت منزلا شرق بلدة الفخاري جنوب شرقي خانيونس

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