Apr 4, 2025 9:01 AMClock
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التلفزيون العربي: ارتفاع عدد ضحايا القصف الإسرائيلي لمنزل في حي المنارة بـ خانيونس إلى 13 قتيلا

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