Apr 3, 2025 7:23 AMClock
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التلفزيون العربي: أكثر من 30 قتيلًا في قصف إسرائيلي مكثف على مناطق متفرقة من قطاع غزة منذ منتصف الليلة

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