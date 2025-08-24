7:11 AMClock
أبرز الأحداث
  • Plus
  • Minus

التلفزيون السوري: اشتباكات متقطعة بين قسد والجيش السوري على أطراف مدينة دير الزور

إخترنا لك

آخر الأخبار

الأكثر قراءة


Close
Icon
أغلق للمتابعة إلى الموقع الرئيسي
Flat Ara
Icon Search
Beirut, Lebanon
oC
23 o