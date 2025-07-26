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التلفزيون الإيراني: مسلّحون ينفّذون هجوماً إرهابيًّا على محكمة في مدينة زاهدان بمحافظة سيستان وبلوشستان

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