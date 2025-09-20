Sep 20, 2025 8:34 PMClock
أبرز الأحداث
  • Plus
  • Minus

التلفزيون الإيراني: المجلس الأعلى للأمن القومي يعلن تعليق التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية

إخترنا لك

آخر الأخبار

الأكثر قراءة


Close
Icon
أغلق للمتابعة إلى الموقع الرئيسي
Flat Ara
Icon Search
Beirut, Lebanon
oC
23 o