Jun 23, 2025 8:01 PMClock
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التلفزيون الإيراني: القوات المسلحة الإيرانية بدأت ردا قويا على العدوان الأميركي

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