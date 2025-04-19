Apr 19, 2025 3:06 PMClock
أبرز الأحداث
  • Plus
  • Minus

التلفزيون الإيراني: التقارير عن تعليق عراقجي المحادثات بسبب طرح الأمريكيين مواضيع خارج الملف النووي كاذبة

إخترنا لك

آخر الأخبار


Close
Icon
أغلق للمتابعة إلى الموقع الرئيسي
Flat Ara
Icon Search
Beirut, Lebanon
oC
23 o