Jul 7, 2025 9:20 PMClock
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التلفزيون الإيراني: ارتفاع حصيلة القتلى الإيرانيين بالحرب مع إسرائيل إلى 1060

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