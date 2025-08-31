Aug 31, 2025 6:32 PMClock
أبرز الأحداث
  • Plus
  • Minus

التلغراف: وزراء إسرائيليون يعدون خططا لاحتجاز الناشطة السويدية غريتا ثونبرغ المشاركة في الأسطول المتجه إلى غزة

إخترنا لك

آخر الأخبار

الأكثر قراءة


Close
Icon
أغلق للمتابعة إلى الموقع الرئيسي
Flat Ara
Icon Search
Beirut, Lebanon
oC
23 o