May 1, 2025 4:29 PMClock
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التلغراف عن وثيقة: صفقة المعادن الأميركية الأوكرانية تؤكد التزام ترمب بأوكرانيا حرة وآمنة وذات سيادة

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