Jul 15, 2025 3:27 PMClock
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التلغراف: جندي بريطاني أرسل بريدا إلكترونيا بالخطأ به هويات نحو 25 ألف أفغاني

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