Jul 6, 2025 4:41 PMClock
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التلغراف: البيانات تشير لإصابة 5 منشآت عسكرية لم يبلغ عنها سابقا بـ6 صواريخ إيرانية في شمال وجنوب ووسط إسرائيل

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