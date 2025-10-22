نفت مفوضية الإعلام في الحزب التقدمي الاشتراكي في بيان، "صحة الكلام المنسوب إلى الرئيس السابق للحزب التقدمي الإشتراكي وليد جنبلاط، والذي يتضمن تصريحا مزعوما حول الاستعداد لاستقبال نازحين جراء عدوان محتمل".

وأكدت المفوضية أن "هذا الكلام عار من الصحة تماما"، داعية "وسائل الإعلام وصفحاتها على مواقع التواصل الاجتماعي إلى توخي الدقّة والحذر في نقل الأخبار، وضرورة مراجعة مفوضية الإعلام قبل نشر أي تصريح ينسب إلى وليد جنبلاط أو إلى رئيس الحزب التقدمي النائب تيمور جنبلاط، ما لم يكن صادرا بالصوت والصورة أو منشورا عبر الصفحات الرسمية للحزب وجريدة الأنباء".