أشاد "الحزب التقدمي الإشتراكي" في بيان، بـ"الاتفاق الذي تم توقيعه في دمشق اليوم الثلاثاء، ويلبي الأفكار والاقتراحات التي سبق وقدمها الحزب وكانت محور الزيارات والاتصالات المكثفة التي جرت في الأسابيع الماضية مع الولايات المتحدة الأميركية عبر موفدها توم براك، ومع الدولة التركية في الزيارة التي قام بها الرئيس السابق للحزب وليد جنبلاط الأسبوع الماضي اليها حيث التقى كبار المسؤولين الأتراك، ومن خلال التواصل والتنسيق الدائم مع المملكة العربية السعودية، ومع دولة قطر، كما مع المملكة الأردنية الهاشمية التي لعب المسؤولون فيها دوراً كبيراً ومقدراً في ما تم انجازه اليوم".

وإذ شكر الحزب التقدمي الإشتراكي "كل هذه الجهود العربية والإقليمية والدولية التي قادت إلى الاتفاق"، رحب بـ"بنوده"، مجدداً "التأكيد عليها وأبرزها:

- محاسبة كل مرتكبي الجرائم في السويداء وإجراء تحقيق دولي شفاف وواضح لتحديد المسؤولين ومعاقبتهم، وهو المطلب الأساس الذي سبق وأعلنه وشدد عليه وليد جنبلاط في الاجتماع الذي عقد في دار الطائفة الدرزية بتاريخ 18 تموز/ يوليو من العام الحالي في أعقاب الأحداث الأليمة في السويداء كمقدمة لأي إجراءات اخرى.

⁠- ⁠إطلاق سراح المختطفين، وبشكل خاص المختطفات وكشف مصير المفقودين.

- ⁠استمرار دخول المساعدات إلى المحافظة والتعويض على المتضررين وتأمين الخدمات الأساسية بشكل دائم.

- ⁠الشروع في مسار الحوار والمصالحة بين أبناء المحافظة كما بينهم وبين الحكومة السورية حماية لوحدة سوريا واستقرارها".

وأكد التقدمي في ختام بيانه أنه "سيستمر في اتصالاته التي لم تتوقف مع كل الأطراف المعنية، إقليمياً ودولياً، لإنجاز خريطة الطريق هذه، وأولى خطواتها العاجلة إطلاق المختطفات والمختطفين لما لهذا الأمر من تأثير ايجابي على المسار بأكمله، وتسهيل عمل لجنة التحقيق التي وصلت إلى سوريا لإجراء تحقيقاتها في كل الجرائم والارتكابات التي جرت".