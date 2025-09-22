المركزية - أشارت مفوضية الإعلام في الحزب التقدمي الإشتراكي الى ان "الحزب التقدمي الإشتراكي يدين الجريمة الموصوفة التي ارتكبها العدو الإسرائيلي أمس الأحد، بحقّ أطفال ومدنيّين، من مدينة بنت جبيل، ويؤكد مجدداً الحاجة إلى تحرّك دولي جدّي لتطبيق اتفاق وقف النار.

وفي السياق، يطالب الحزب التقدمي الإشتراكي الدول الراعية لاتفاق "وقف العمليات العدائية" والمشرفة على "الميكانيزم"، القيام بدور فعلي يُردع إسرائيل، ويُدعو تلك الدول والمجتمع الدولي إلى التحرك السريع لفرض تطبيق الاتفاق بالتوازي مع مسار تطبيق القرار الأممي 1701.

إلى ذلك، يتقدّم الحزب التقدمي الإشتراكي من ذوي الشهداء بخالص العزاء، ويتمنى الشفاء للجرحى".