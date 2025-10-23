المركزية - دانت مفوضية العدل والتشريع في الحزب التقدمي الإشتراكي بشدّة ما تعرّض له المحامي سعيد نصرالدين، من اعتداءٍ سافر بالضرب والإهانة على يد أحد عناصر شرطة السير، أثناء توجّهه إلى مكتبه.

وأضافت في بيان: "إنّ هذا الاعتداء يعيد إلى الواجهة مسألة كرامة المحامي التي تُعتبر خطًا أحمر لا يجوز تخطّيه أو المساس به، ما يستدعي موقفا حاسمًا من القادة الأمنيين وتشديد الرقابة على أفرادها، منعًا لأي إساءة معاملة بحقّ المواطنين عامةً، لاسيّما وأن الرهان الدائم يبقى على القوى الأمنية والثقة كبيرة بقيادتها للتعامل مع الحادثة بجدّية ومسؤولية انطلاقاً من حرصها على كرامة المواطن".

كما دعت المفوضية نقابة المحامين، بصفتها الدرع الحامي للمحامين، إلى التشدد في مواجهة أي تطاولٍ عليهم أو على كراماتهم، والعمل على اتخاذ الخطوات اللازمة لحماية هيبة المهنة وصون كرامة المنتسبين إليها.