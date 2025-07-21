Jul 21, 2025 12:17 PMClock
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التقدمي: للحذر من الأخبار الكاذبة على وسائل التواصل

المركزية - أشارت مفوضية الاعلام في الحزب التقدمي الاشتراكي الى ان "رغم سعي المخلصين وفي مقدمهم الرئيس وليد جنبلاط إلى قطع دابر الفتنة ومنع انتقال الحوادث الدموية التي شهدتها مدينة السويداء في سوريا، إلا أن البعض لا يزال يحاول عبر وسائل التواصل الاجتماعي إذكاء نار الفتنة من خلال الترويج لأخبار كاذبة حول وجود تحركات مسلحة مشبوهة أو سقوط ضحايا في هذه المنطقة من لبنان أو تلك".

أضافت في بيان: "يجدد الحزب تحذيره من تداول أخبار كاذبة أو مفبركة عبر وسائل التواصل الاجتماعي ويأمل عدم الأخذ بها وتحكيم العقل والمنطق والابتعاد عن الغريزة الانسانية التي تدفع باتجاه ارتكاب أفعال غير محمودة تسيء إلى السلم الأهلي وتعرض المجتمع اللبناني إلى الخطر".

وختمت: "إن الحزب التقدمي الاشتراكي يبذل عبر كوادره ومناصريه كافة الجهود لقطع دابر الفتنة التي إن وقعت لا سمح الله لن يكون بالمقدور تفادي نتائجها التي ستكون كارثية".

 

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