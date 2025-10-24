استقبل النائب الدكتور عبد الرحمن البزري وفداً من الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين في لبنان، ضمّ مسؤول العلاقات السياسية للجبهة عبدالله الدنان، نائب مسؤولها في منطقة صيدا ابو علي حمدان ، والاعضاء عبد الكريم الأحمد، إنتصار الدّنان وأبو خلدون، في حضور ماجد حمتو وكامل شريتح.

وجرى خلال اللقاء البحث في الأوضاع العامة في لبنان، إضافةً إلى التطورات على الساحتين العربية والفلسطينية، حيث تم التأكيد على أهمية "تعزيز وحدة الصف الوطني والقومي في مواجهة التحديات الراهنة، ودعم نضال الشعب الفلسطيني في سبيل نيل حقوقه المشروعة"، مُقدّرين "تضحيات وصمود أهالي غزة والضفة الغربية ومعاناتهم في وجه المشروع الصهيوني الإستيطاني".

كما شدد المجتمعون على أهمية "نيل الحقوق المدنية للفلسطينيين في لبنان، لما في ذلك من إيجابيات تعكس نفسها على العلاقات والمصالح اللبنانية الفلسطينية".