Aug 13, 2025 1:37 PMClock
أبرز الأحداث
  • Plus
  • Minus

وزراء خارجية فرنسا وبريطانيا وألمانيا: يمكن تفعيل آلية إعادة فرض العقوبات على إيران إن لم يتم التوصل لحل مُرضٍ بحلول نهاية آب

إخترنا لك

آخر الأخبار

الأكثر قراءة


Close
Icon
أغلق للمتابعة إلى الموقع الرئيسي
Flat Ara
Icon Search
Beirut, Lebanon
oC
23 o