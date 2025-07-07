المركزية - أعلن المكتب الإعلامي في وزارة التربية والتعليم العالي، في بيان، أن "كل ما يتم تداوله عبر وسائل التواصل من رسائل صوتية ونصوص وترجيحات وتوصيفات جديدة وتوقعات تتعلق بالامتحانات، كلها عارية من الصحة، ودعا المرشحين إلى عدم الأخذ بها كما دعا الحرصاء والمهتمين بالتربية إلى الحصول على المعلومات الصحيحة من الصفحة الرسمية لوزارة التربية او عبر التواصل مع المكتب الإعلامي".

من جهة أخرى، عممت وزارة التربية والتعليم العالي رقم الخط الساخن المخصص حصرا للإجابة على الاسئلة المتعلقة بالامتحانات الرسمية، والذي يتوافر من يجيب عليه ليلا نهارا، وهو 01772050