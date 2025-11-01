12:29 PMClock
أبرز الأحداث
التحكم المروري: 3 جرحى نتيجة اصطدام بين سيارتين على أوتوستراد الصفرا باتجاه جونية ودراج من مفرزة سير جونية يعمل على معالجة السير

