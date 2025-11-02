آخر الأخبار
أخبار محلية
تحليل سياسي
خاص
اقتصاد
عدل وأمن
اقليميات
دوليات
مركزية شباب
تكنولوجيا
مجتمع
منوعات
رياضة
صحة
متفرقات
دراسة واتفاقيات
صحف
مقالات
7:35 AM
أبرز الأحداث
التحكم المروري: 12 جريح في 7 حوادث تم التحقيق فيها خلال الـ24 ساعة الماضية
إخترنا لك
السيطرة على حريق نشب في باخرة سياحية تحت الصيانة في أسوان
2025-11-02 14:53:50
أبرز الأحداث
سفير السودان بالقاهرة: آلاف النازحين وصلوا من الفاشر لمخيم طويلة
2025-11-02 14:47:26
أبرز الأحداث
الداخلية السورية: شكلنا لجنة للتحقيق في حالات الاختطاف بالساحل السوري
2025-11-02 14:41:55
أبرز الأحداث
آخر الأخبار
السيطرة على حريق نشب في باخرة سياحية تحت الصيانة في أسوان
نقيب المحامين أرجأ اجتماع الجمعية العامة الى 16 الحالي
بشعلة البترونية تستضيف 15 معوقا بصريا
العقيبة تحتفي بتبريك تمثال الطفل يسوع الإلهيّ براغ
سفير السودان بالقاهرة: آلاف النازحين وصلوا من الفاشر لمخيم طويلة
الداخلية السورية: شكلنا لجنة للتحقيق في حالات الاختطاف بالساحل السوري
توافق بين الإدارة الذاتية الكردية والكنائس على فتح المدارس الخاصة وفق المنهاج السوري
بأوامر زامير.. سحب السيارات الصينية من ضباط الجيش الإسرائيلي
الداخلية السورية: رصدنا 42 حالة خطف في اللاذقية وطرطوس وحمص وحماة
مطاردة وتبادل إطلاق النّار في الحازمية ليلًا... وهذا ما حصل
الجيش الاسرائيلي ينفذ عمليات نسف ضخمة بالتزامن مع قصف مدفعي شرقي مدينة خان يونس جنوبي قطاع غزة
فريق الدفاع عن القذافي: رفض قاطع للكفالة ومنع السفر
دوليات
قبيل انتخابات الثلاثاء.. أوباما يهاجم ترامب
صحة
وزير الصحة: الاستثمار الصحيح يكون في مراكز الرعاية الصحية
هل تستيقظ بين الـ2 والـ3 فجراً؟.. راجع الطبيب فوراً
"جوقة الشرف الفرنسي" تزور اوتيل ديو
منها الحديد والكالسيوم.. 5 مكملات غذائية لا تتناسب مع القهوة
مؤتمر حول "الاضطرابات الالتهابيّة والمناعيّة للجهاز العصبي" في الجامعة اللبنانية
الأكثر قراءة
رقم سرّي يفتح جميع شبكات الواي فاي
عشية حفل عمرو دياب.. بريدي والبطل: لن نسكت عن هدر مئات الآلاف من الدولارات من حق بلدية بيروت
الأسد محاصر بالغارات والتظاهرات والانهيار: هل يرضخ للحل السياسي؟
بالأسماء: اليكم الفائزين بالإنتخابات البلدية والإختيارية في جبل لبنان
إليكم النتائج الأولية للانتخابات البلدية والاختيارية في الشمال
نداء من رئيس بلدية طرابلس إلى السكان
تقارير مضللة عن حشود عسكرية وروايات عن اقتحامات وهمية...الحدود الشمالية بأمان!
آخر الأخبار
2:53 PM
السيطرة على حريق نشب في باخرة سياحية تحت الصيانة في أسوان
2:53 PM
نقيب المحامين أرجأ اجتماع الجمعية العامة الى 16 الحالي
2:52 PM
بشعلة البترونية تستضيف 15 معوقا بصريا
2:49 PM
العقيبة تحتفي بتبريك تمثال الطفل يسوع الإلهيّ براغ
2:47 PM
سفير السودان بالقاهرة: آلاف النازحين وصلوا من الفاشر لمخيم طويلة
2:41 PM
الداخلية السورية: شكلنا لجنة للتحقيق في حالات الاختطاف بالساحل السوري
2:41 PM
توافق بين الإدارة الذاتية الكردية والكنائس على فتح المدارس الخاصة وفق المنهاج السوري
2:41 PM
بأوامر زامير.. سحب السيارات الصينية من ضباط الجيش الإسرائيلي
2:35 PM
الداخلية السورية: رصدنا 42 حالة خطف في اللاذقية وطرطوس وحمص وحماة
2:26 PM
مطاردة وتبادل إطلاق النّار في الحازمية ليلًا... وهذا ما حصل
المزيد
أغلق للمتابعة إلى الموقع الرئيسي
تطبيق المركزية الجديد
حمله الآن
أخبار محلية
2:06 PM
شبكة تمويل رقمية.. هكذا يجمع حزب الله الأم...
أخبار محلية
1:17 PM
سلام يوقع 15 مذكرة تفاهم بين لبنان ومصر......
أخبار محلية
10:54 AM
الراعي: تعطيل إدراج قانون الانتخاب في البر...
أبرز الأحداث
10:32 AM
جعجع: لا خلاص للبلاد سوى بقرار حازم بحل ك...
أبرز الأحداث
10:09 AM
إسرائيل تحذر من إعادة بناء "الحزب".. وتنبه...
أخبار محلية
9:27 AM
الحجار امام الجالية اللبنانية في البحرين: ...
أخبار محلية
9:05 AM
كاتس: "الحزب" يلعب بالنار ورئيس لبنان يماطل
خاص
11:01 AM
عتب لبناني لا أميركي:لإجبار تل ابيب على خط...
خاص
Nov 1, 2025 12:05 PM
مصير السلاح واحد: لمَ المرور بالدم والدمار...
الرئيسية
أخبار محلية
تحليل سياسي
خاص
اقتصاد
عدل وأمن
اقليميات
دوليات
مركزية شباب
تكنولوجيا
مجتمع
منوعات
رياضة
صحة
متفرقات
دراسة واتفاقيات
صحف
مقالات
Beirut, Lebanon
o
C
23
o