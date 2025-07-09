Jul 9, 2025 6:50 AMClock
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التحكم المروري: ٩ جرحى نتيجة حادث اصطدام فان لنقل الركاب بالفاصل الوسطي على أوتوستراد البالما باتجاه طرابلس

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