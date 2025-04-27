Apr 27, 2025 5:57 PMClock
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التحكم المروري: ٨ جرحى نتيجة تصادم بين سيارتين على اوتوستراد السعديات باتجاه الجية ودراج من مفرزة سير بعبدا يعمل على المعالجة

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