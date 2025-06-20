Jun 20, 2025 1:46 PMClock
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التحكم المروري: ٣ جرحى نتيجة تصادم بين ٣ آليات عند نفق نهر الكلب باتجاه جونية تسبب بازدحام مروري

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