Apr 10, 2025 6:30 AMClock
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التحكم المروري: يُطلب من السائقين توخي الحذر وتخفيف السرعة بسبب تساقط أمطار خفيفة تسبب انزلاقات وصدامات مرورية حرصاً على السلامة العامة

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