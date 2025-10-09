Oct 9, 2025 7:39 AMClock
التحكم المروري: يطلب من السائقين توخي الحذر وتخفيف السرعة بسبب تساقط امطار خفيفة في بعض المناطق والقرى والتي تسبب انزلاقات وصدامات مرورية حرصا" على السلامة العامة

