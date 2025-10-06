Oct 6, 2025 9:10 AMClock
أبرز الأحداث
التحكم المروري: قطع السير على طريق ضهر البيدر مفرق فالوغا بالاتجاهين من قبل بعض المحتجين

