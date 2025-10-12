Oct 12, 2025 10:17 AMClock
أبرز الأحداث
التحكم المروري: قطع السير على الطرق الداخلية محلة الجديدة من قصر العدل جنينة الحكمة ولغاية سوق نيو جديدة بسبب سباق رالي للسيارات

