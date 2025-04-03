Apr 3, 2025 9:14 PMClock
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التحكم المروري: قطع السير على أوتوستراد الرئيس لحود مقابل "سيتي سنتر" في اتجاه الكرنتينا بسبب أشغال في المحلة وتحويله باتجاه الشيفروليه أو العدلية

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