Aug 2, 2025 6:53 AMClock
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"التحكم المروري": قتيل و22 جريحاً في 12 حادث سير خلال الـ 24 ساعة الماضية

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