Jul 6, 2025 7:49 AMClock
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التحكم المروري: قتيلان وجريحان نتيجة حادث تصادم بين سيارة ودراجتين ناريتين على المسلك الشرقي لأوتوستراد الناعمة

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